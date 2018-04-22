Пограничники задержали четырех «сталкеров» в Чернобыльской зоне

Украинские пограничники задержали четырех граждан Украины в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает госпогранслужба страны.

«Военнослужащие отдела «Иванков» совместно с представителями Национальной полиции на окраине населенного пункта Дитятки Киевской задержали четырех украинцев, которые незаконно попали в зону отчуждения с целью экстремального туризма», — говорится в сообщении.

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Как сообщается, в отношении правонарушителей составлены административные протоколы.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали «сталкера» из Азербайджана.