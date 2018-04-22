При взрыве в Кабуле погибли девять человек

В результате взрыва около центра выдачи документов в Кабуле погибли девять человек, сообщает TOLOnews со ссылкой на представителя МВД страны.

Еще 56 человек получили ранения.

Уточняется, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ни одна группировка пока не взяла ответственность за инцидент.

В марте при взрыве рядом с Кабульским университетом погибли 26 человек. Инцидент произошел в день, когда жители Афганистана празднуют Навруз, праздник наступления весны и нового года. Взрывное устройство также было приведено в действие террористом-смертником.