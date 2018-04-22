СК начал проверку по факту гибели мужчины во время урагана в Подмосковье

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Главное Следственное управление Следственного комитета по Московской области сообщило о начале доследственной проверки по факту гибели 36-летнего мужчины в поселке Кардо-лента Мытищинского района.

«Предварительно установлено, что при подготовке к проведению строительных работ на поле были установлены бытовки - одна на одну. Сегодня порывом ветра снесло бытовку, стоящую сверху, и она упала на проходившего мимо мужчину», — говорится в тексте официального сообщения.

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На месте происшествия работают следователи, проводится осмотр, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы для определения причины смерти, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что СК проводит проверку по факту гибели девочки во время урагана в Москве.

«Газета.Ru» следила за ураганом в Москве в режиме онлайн.