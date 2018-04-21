СМИ: в Нигерии бандиты убили около 30 человек

На северо-западе Нигерии во время нападения вооруженных бандитов погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщает NAN.

Отмечается, что полиция арестовала трех бандитов, после чего члены группировки вернулись в штат Замфара с подкреплением и убили примерно 30 человек.

Реклама

По имеющимся данным, в полиции подтвердили гибель людей, но окончательной информации о жертвах в настоящее время нет. В штате усилены меры безопасности.

Ранее министерство финансов США ввели санкции против ячеек террористической организации «Исламское государство» в пяти странах. Санкции были введены в том числе против двух физлиц из Нигерии и Сомали.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.