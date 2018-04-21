Синоптики пообещали москвичам пик непогоды в ночь на 22 апреля

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Пик непогоды в Москве придется на ночь с 21 на 22 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«То, что прошло сейчас, — это только первая тема, «разминка». Такая погода будет идти волнами — то утихать, то снова усиливаться. Но самый сильный ветер и ливни у нас пройдут в ночь на воскресенье (21 апреля)», — сказал Тишковец.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за непогоды в столице количество пострадавших увеличилось до 12 человек. Он рассказал, что девочку, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, врачам спасти не удалось.

По данным синоптиков, в начале следующей недели в столице ожидаются мокрый снег, заморозки и гололедица.