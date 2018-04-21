В Чили при взрыве из-за утечки газа пострадали 50 человек

В Чили в результате взрыва из-за утечки газа в клинике погибли три человека и пострадали около 50. Об этом сообщает издание Tercera.

Как отмечается, инцидент произошел в клинике Sanatorio Alemán чилийского города Консепсьон. Взрыв произошел в результате утечки газа.

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По имеющимся данным, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые эвакуировали пострадавших, а в настоящее время осуществляют разбор завалов.

Ранее сообщалось, что на спортивной площадке во дворе жилых домов в одном из районов Киева произошел взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.