В Латвии арестовали главу Штаба защиты русских школ

В Латвии суд арестовал возглавляющего Штаб защиты русских школ Александра Гапоненко, которого задержали из-за подозрения в «деятельности, направленной против независимости страны». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на общественного деятеля Владимира Линдермана.

«Суд определил меру пресечения для Александра Гапоненко — арест. Его повезли в Рижскую центральную тюрьму», — рассказал Линдерман.

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Как отмечается, Гапоненко выступает против перевода обучения в школах с языков национальных меньшинств на латышский. По словам Линдермана, во время задержания сотрудники правоохранительных органов бросали Гапоненко на землю, царапали и придавливали.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что среди стран-членов ОБСЕ наиболее сложная ситуация, связанная с ущемлением прав нацменьшинств, сложилась на Украине и в Латвии.