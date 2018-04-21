Источник рассказал о гибели мужчины из-за урагана в Подмосковье

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В Подмосковье мужчина погиб во время урагана из-за того, что его придавило строительным вагончиком. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Мытищинском районе мужчину придавило насмерть строительным вагончиком, который опрокинулся в результате урагана», — заявил источник.

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По его словам, мужчине примерно 35 лет. Управление МВД по региону подтвердило обнаружение его тела.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о семи пострадавших из-за непогоды в Москве.

«По предварительным данным, ураган не обошелся без пострадавших. В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии. Повалены сотни деревьев», — заявил Собянин.