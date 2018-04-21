Рособрнадзор лишил лицензии Московский областной гуманитарный институт

Рособрнадзор по результатам проверки прекратил действие лицензии Московского областного гуманитарного института. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии АНО ВО «Московский областной гуманитарный институт», — говорится в сообщении.

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Рособрнадзор напоминает, что в случае лишения лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность. Также он должен обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор приостановил действие лицензии института телевидения «Останкино».