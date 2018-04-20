СМИ: россияне смогут подавать заявление в ЗАГС за год до свадьбы

В Министерстве связи и массовых коммуникаций разработали законопроект, по которому россияне смогут подавать в заявление в ЗАГС за год до заключения брака. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, в настоящее время такое заявление нужно подавать за месяц, что неудобно ни ЗАГСам, ни россиянам.

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«Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», — говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, наличие большого числа желающих заключить брак в знаменательные даты приводит к коррупции.

Ранее в московском многофункциональном центре услуг опровергли сообщения СМИ о якобы признании однополого брака.