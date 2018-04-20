Власти ДНР передали Нидерландам останки жертв крушения малазийского Boeing

Представитель пресс-службы генеральной прокуратуры самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что донецкие власти передали Нидерландам фрагменты тел погибших при крушении малазийского Boeing в Донбассе, передает РИА «Новости».

«Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН-17», — сообщил спикер пресс-службы.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обсудил дело о крушении MH17 с премьером Нидерландов.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате катастрофы погибли все 298 человек, которые находились на борту.