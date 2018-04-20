Таджикистан предложил продлить срок пребывания мигрантов в России без регистрации

Власти Таджикистана выступили с предложением о продлении до 30 дней срока пребывания трудовых мигрантов в России без регистрации. Об этом сообщил премьер-министр республики Кохир Расулзода, передает РИА «Новости».

«Таджикская сторона предложила, чтобы наши трудовые мигранты могли пребывать в РФ без регистрации до 30 дней с общим пребыванием до 180 дней. Также мы предложили рассмотреть вопрос о семейном статусе мигрантов, также пенсионного обеспечения трудовых мигрантов. И со стороны Российской федерации было принято предложение рассмотреть все эти вопросы, которые мы предлагаем», — заявил Расулзода.

Премьер-министр Таджикистана выступил с данной инициативой в ходе пресс-конференции по итогам заседания межправкомиссии России и Таджикистана в Москве.