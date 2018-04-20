Петербуржец украл для жены часы за 900 тыс рублей

Житель Санкт-Петербурга украл швейцарские часы за 900 тыс рублей, которые подарил супруге, сообщается на сайте управления МВД по СЗФО.

В полицию обратилась жительница Салехарда, заявившая, что неизвестный украл у нее брендовые часы в аэропорту «Пулково». Вором оказался петербуржец, летевший вместе с женой в Ставрополь. Во время прохождения предполетного досмотра мужчина заметил часы, оставленные в контейнере для вещей.

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«Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, 42-летний петербуржец присвоил женские наручные часы себе и проследовал на посадку. Спустя 10 дней, после возвращения из кратковременной поездки на родину, правонарушителя уже ожидали сотрудники транспортной полиции у трапа самолета. Кроме того, выяснено, что похищенные часы он преподнес в подарок своей супруге», — говорится в сообщении управления МВД.

Против мужчины возбуждено уголовное дело о краже.