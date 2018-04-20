Лавров рассказал об отсутствии у России мотивов мстить Скрипалю

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если бы у России был мотив отомстить Сергею Скрипалю, его бы не обменяли в 2010 году, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, он был осужден, по-моему, отбывал срок где-то года четыре. И как раз тогда состоялся обмен на то, что у нас принято называть «группой Чапман», на нескольких людей, которые шпионили в пользу Соединенных Штатов, Великобритании. И этот обмен состоялся, он был освобожден из заключения, переехал на свою новую родину и жил — не тужил. Если бы кто-то хотел в Российской Федерации, как сейчас говорят, у вас у единственных был мотив, если бы кто-то хотел от него избавиться, отомстить ему, то зачем его было отдавать в обмен на наших разведчиков?» — заявил Лавров.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены при участии британских спецслужб.

Постпред России при ОЗХО назвал дело Скрипалей грубой провокацией спецслужб Британии.