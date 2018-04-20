В США казнили старейшего человека, приговоренного к высшей мере

В США в штате Алабама казнили старейшего в истории страны человека, приговоренного к высшей мере наказания, передает Reuters.

83-летний Уолтера Муди был признан виновным в совершении серии взрывов в 1989 году.

По данным агентства, Муди ввели смертельную инъекцию и не дали право на последнее слово.

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Муди в 1989 году прислал бомбу окружному судье Роберту Венсу и адвокату по гражданским правам Роберту Робинсону. Взрывные устройства сработали и привели к смерти обоих.

Муди провел в камере для смертников 20 лет и все это время пытался доказать свою невиновность.

В марте американский серийный убийца Карлтон Гэри, известный как «чулочный душитель», был казнен в штате Джорджия. Гэри был приговорен к смертной казни в 1986 году за изнасилование и убийство пожилых женщин.