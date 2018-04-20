Во Флориде неизвестный расстрелял полицейских
Во Флориде неизвестный расстрелял двоих полицейских, сообщает местная полиция в фейсбуке.
Инцидент произошел в ресторане «Эйс Чайна» в центре Трентона.
Уточняется, что нападавший подошел к зданию ресторана и выстрелил в окно заведения. Позже сотрудники обнаружили тело стрелявшего. Мотивы преступника неизвестны.
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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил соболезнования родным погибших сотрудников полиции.
Ранее сообщалось, что в США в штате Иллинойс три человека погибли в результате стрельбы в чартерном автобусе.