Во Флориде неизвестный расстрелял полицейских

Во Флориде неизвестный расстрелял двоих полицейских, сообщает местная полиция в фейсбуке.

Инцидент произошел в ресторане «Эйс Чайна» в центре Трентона.

Уточняется, что нападавший подошел к зданию ресторана и выстрелил в окно заведения. Позже сотрудники обнаружили тело стрелявшего. Мотивы преступника неизвестны.

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил соболезнования родным погибших сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что в США в штате Иллинойс три человека погибли в результате стрельбы в чартерном автобусе.