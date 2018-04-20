В Мурманской области пассажиры теплохода неделю не могут сойти на берег

Пассажиры теплохода «Клавдия Еланская», следующего по маршруту Мурманск — Островной, оказались запертыми на борту из-за шторма, сообщает RT.

Уточняется, что в течение недели корабль не мог отправиться в рейс из-за того, что в Островном шторм снес причал, и теплоход не мог пришвартоваться.

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В настоящее время судну удалось добраться до Островного, однако теперь из-за волнения на море корабль не может пристать к берегу. Всего на борту находятся 42 пассажира.

«На борту находятся люди с грудными детьми, женщина с диабетом, которая нуждается в инъекциях инсулина, а также девушка в положении. Все это время пассажирам каждый день говорили, что уже «завтра» теплоход отправится в путь», — рассказала пассажирка.

По ее словам, Мурманское морское пароходство разрешило пассажирам жить и ночевать на корабле, однако людям пришлось питаться за свой счет.

В марте у Нагатинской набережной в Москве загорелся корабль.