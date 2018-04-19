Кузнецова призвала не запрещать коляски в метро

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что запрет на использование колясок для перевозки детей в метро может представлять опасность, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Ранее сообщалось, что Минтранс обяжет уступать в метро инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми. В частности, в новых правилах прописан запрет на использование детских колясок в метрополитене.

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«Данная норма является избыточной и противоречит здравому смыслу. Сегодня мы говорим о создании благоприятных и комфортных условий для семей с детьми, в том числе с точки зрения безопасности. Тогда как предлагаемые меры, наоборот, создают потенциальные угрозы. Так, малышей в переполненном вагоне метро вне коляски могут затолкать другие пассажиры, они могут упасть или потеряться в толпе, а также случайно выйти на остановке», — сказала Кузнецова.

Ранее Кузнецова рассказывала о важности материнства.