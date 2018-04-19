Посольство России: в кровь Юлии Скрипаль могли впрыснуть химикат

Посольство России в Британии полагает, что в кровь Юлии Скрипаль могли впрыснуть химикат до отбора проб. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломаты отметили, что, не располагая возможностью самим расследовать инцидент в Солсбери, российские специалисты задаются новыми вопросами.

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«В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном? При том что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что такая картина не характерна для отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Таким образом, речь может идти о том, что перед отбором проб токсичный химикат был впрыснут в кровь Юлии Скрипаль.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Великобритании планомерно уничтожают улики по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.