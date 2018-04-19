Захарова заметила враньё на вранье в деле Скрипаля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что от британской стороны исходит «враньё на вранье» и поэтому потребовала от швейцарской лаборатории все данные по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что швейцарский центр радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц опубликовал свое расследование по отравлению Скрипалей. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, из него следует, что их отравили веществом BZ.

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«Учитывая, что мы видим враньё на вранье, хорошо, назовите в данном случае «сокрытие информации», очень странные объяснения, мы бы хотели, чтобы все данные [швейцарской лаборатории] были предоставлены. Возможно, не опубликованы, но, по крайней мере, предоставлены», — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИДа указывала на вероятность отравления Скрипалей британскими спецслужбами.