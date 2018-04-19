Захарова указала на вероятность отравления Скрипалей британскими спецслужбами

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены при участии британских спецслужб. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«С высокой долей вероятности провокация с отравлением российских граждан в Солсбери была выгодна, а возможно и организована британскими спецслужбами с целью компрометации России и ее политического руководства. Ранее исторически Великобритания такими вещами занималась регулярно», — отметила Захарова.

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По ее словам, такой шаг укладывается в «русофобскую линию консервативного правительства» Британии.

«Категорический отказ взаимодействовать с РФ в рамках расследования отравления в Солсбери, нарушение Лондоном своих обязательств по консульской конвенции, уход от сотрудничества ОЗХО и сокрытие исходных документов для проведения объективного расследования является ярким этому свидетельством», — заключила Захарова.

Ранее постпред России при ОЗХО назвал дело Скрипалей грубой провокацией спецслужб Британии.