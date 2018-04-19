Лукашенко и Додон на тракторах засеяли поле кукурузы под Кишиневом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Молдавии Игорь Додон приняли участие в церемонии «День поля», посвященной началу посевной кампании, сообщает «БелТА».

Как сообщается, лидеры двух стран посетили выставку белорусской сельхозтехники, а затем на тракторах посадили новый урожай кукурузы.

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Додон поблагодарил Лукашенко за безвозмездно поставленные в Молдову белорусские тракторы и выразил надежду, что урожай будет хорошим. Он пообещал информировать о том, как растет кукуруза, а осенью отправить ее в Белоруссию.

«В каждом селе Молдовы, в каждом населенном пункте есть белорусский трактор. Он самый надежный, и наш народ к нему привык. Его охотно покупают», — отметил молдавский лидер.

В августе прошлого года Лукашенко посетил пшеничное поле, где когда-то работал сам. Он приехал туда на квадроцикле, проинспектировал ход жатвы на комбайне и попробовал научить сопровождавших его журналистов работать серпом.

В 2015 году были опубликованы снимки другого мастер-класса — тогда Лукашенко косил траву с актером Жераром Депардье. Кроме того, он собирал картофель с сыном Колей и кормил выращенной на территории резиденции морковкой актера Стивена Сигала.