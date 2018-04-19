В Кремле прокомментировали идею создания единой украинской православной церкви

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о создании украинской автокефальной поместной церкви не найдет поддержки в Москве, так как связано с расколом церквей, передает РИА «Новости».

«Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться», — заявил Песков.

Ранее Верховная рада поддержала обращение украинского лидера Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату с просьбой разрешить создание в стране единой поместной автокефальной церкви. За это решение проголосовали 268 депутатов, при этом минимум голосов составлял 226.