В Приморье потушили лесные пожары на площади более 200 гектаров

В Приморском крае за минувшие сутки ликвидировали лесные пожары на площади более 200 гектаров. Об этом сообщается на сайте администрации края.

«За прошедшие сутки в регионе потушено 12 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади более 200 гектаров. По информации краевого департамента лесного хозяйства, пожары потушены в Анучинском, Дальнереченском, Ольгинском, Кировском, Лазовском, Партизанском, Чугуевском районах и Лесозаводском городском округе. Также за сутки ликвидировано 58 палов травы», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, очаги тушили более 100 человек с 23 единицами техники. Самолет Ан-2 патрулировал территории.

Из-за высокой пожарной опасности на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате пожара в Приморье.