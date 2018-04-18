Напавшего на школу в Стерлитамаке задержали в больнице

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Школьника, подозреваемого в покушении на одноклассников и учителя в Стерлитамаке, задержали в больнице. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета, передает РИА «Новости».

«В Стерлитамаке 17-летний школьник, подозреваемый в покушении на убийство одноклассницы и учителя, задержан в порядке ст. 91 УПК непосредственно в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что задержанного допрашивают с разрешения врачей.

Ранее сообщалось, что руководство социальной сети «ВКонтакте» удалило противоправный контент со страницы напавшего на школу в Стерлитамаке.

Утром 18 апреля учащийся коррекционного класса школы №1 в Стерлитамаке напал на учительницу и одноклассников. Затем он разлил горючее вещество и попытался поджечь класс. Очевидцы рассказали, что после этого нападавший попытался покончить с собой.