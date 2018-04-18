Суд отказал в принудительном взятии биоматериала у Савченко

Шевченковский районный суд Киева отказал прокурорам в принудительном взятии биоматериала у депутата Верховной рады Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке теракта в здании Рады. Об этом сообщает «Укринформ».

«Суд постановил ходатайство оставить без удовлетворения, решение обжалованию не подлежит», — сказала судья Ольга Юзькова.

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Адвокат Савченко Дмитрий Бугай назвал такое решение взвешенным и поблагодарил судью.

Ранее сообщалось, что Савченко назвала пыткой сдачу своих биологических образцов.

23 марта суд арестовал Савченко, подозреваемую в подготовке теракта в здании Верховной рады, до 20 мая без права внесения залога. Через несколько дней нардеп объявила голодовку. 17 апреля Савченко прошла проверку на полиграфе.