Грузовые поезда столкнулись в Новосибирской области

Два грузовых поезда столкнулись на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области, пострадал машинист поезда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«На станции Евсино после столкновения двух грузовых составов сошли с рельсов 10 вагонов с углем. Машинист одного из поездов госпитализирован», — сказал источник.

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По его словам, в результате ЧП повреждена контактная сеть. В связи с этим ожидается задержка пассажирского поезда №301 сообщением Новосибирск — Алма-Ата.

Уточняется, что аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 18.00 мск среды.

Ранее под Тверью локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов.