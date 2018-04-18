Очевидец рассказала подробности нападения на школу Стерлитамака

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Ученица школы №1 города Стерлитамака рассказала подробности нападения на учебное заведение, передает RT.

«Все произошло, когда мы с классом были на субботнике. Наша одноклассница заметила дым и сказала нам. Мы сначала подумали, что это может быть учебная тревога, но все было по-настоящему. Мы решили пойти построиться вместе с другими классами. Я думала, что все обойдётся, и не паниковала. Но потом оказалось, что Екатерину Альбертовну, учительницу информатики, пырнули ножом», — рассказала ученица

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Утром 18 апреля учащийся коррекционного класса школы №1 в Стерлитамаке напал на учительницу и одноклассников. Затем он разлил горючее вещество и попытался поджечь класс. Очевидцы рассказали, что после этого нападавший попытался покончить с собой.

Ранее в отношении подростка, который напал на школу в Стерлитамаке, возбудили уголовное дело.