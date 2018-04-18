Против замглавы ФСИН Коршунова возбудили еще одно дело

В отношении заместителя директор ФСНИ России Олега Коршунова возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Коршунова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным СК, в 2015 году управление ФСИН по Крыму и Севастополю заключило контракт с ФГУП «Строительное управление № 23» ФСИН России» на строительство следственного изолятора в городе Симферополе.

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Подозреваемый обеспечил заключение контракта с фирмой его знакомого. Коршунов, как сообщается, знал, что фирма не располагает необходимыми ресурсами, однако на ее счет из бюджета перечислили в общей сложности 193 млн руб. В конечном итоге следственный изолятор построен не был.

«В результате противоправных действий Коршунова федеральному бюджету причинен ущерб на сумму не менее 193 млн руб.», — говорится в сообщении.

14 сентября суд арестовал Коршунова. Тогда ему было предъявлено обвинение в растрате 160 млн руб. Впоследствии арест был продлен до 4 мая.