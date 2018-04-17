В Екатеринбурге началась проверка после отравления школьников
Прокуратура Свердловской области начала проверку, после того как за медицинской помощью обратились семь учащихся одной из школ Екатеринбурга, передает РИА «Новости».
Как отмечается, речь идет о школе №85, организатором питания в которой является ЕМУП «Золушка».
«…за последние несколько дней за медицинской помощью обратилось семь учащихся, преимущественно из начальных классов, с аналогичными симптомами: с жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых заболели школьники.
Ранее в детском саду №111 Невского района Санкт-Петербурга была зафиксирована вспышка кишечной инфекции.
«Зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции. Заболели дети четырех-семи лет. Первые случаи зарегистрированы 2 апреля. Клинически заболевания протекают в виде легких и средней степени тяжести форм острых гастроэнтеритов», — говорится в сообщении.