В Танзании погибли девять человек из-за ливней
В крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе как минимум девять человек погибли из-за проливных дождей, сообщает агентство «Синьхуа».
«Среди жертв есть дети, женщины и мужчины, количество погибших может вырасти, если дождь продолжится», — цитирует агентство слова начальника полиции Лазаро Мамбосаса.
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Отмечается, что причиной смерти стали наводнение и обрушения стен.
По данным агентства, из-за ливней пострадали дома, транспортные средства, объекты инфраструктуры. Из-за сложной метеорологической обстановки местные власти потребовали закрыть школы.
В 2017 году сообщалось, что во всей Танзании отключилось электричество.