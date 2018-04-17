В Танзании погибли девять человек из-за ливней

В крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе как минимум девять человек погибли из-за проливных дождей, сообщает агентство «Синьхуа».

«Среди жертв есть дети, женщины и мужчины, количество погибших может вырасти, если дождь продолжится», — цитирует агентство слова начальника полиции Лазаро Мамбосаса.

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Отмечается, что причиной смерти стали наводнение и обрушения стен.

По данным агентства, из-за ливней пострадали дома, транспортные средства, объекты инфраструктуры. Из-за сложной метеорологической обстановки местные власти потребовали закрыть школы.

В 2017 году сообщалось, что во всей Танзании отключилось электричество.