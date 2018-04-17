В Запорожье взлетел первый украинский вертолет

В Запорожье в понедельник, 16 апреля, прошли летные испытания первого украинского вертолета. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Мы к этому событию шли 10 лет. Я вам обещал, что в Запорожье будет поднят украинский вертолет. Мы построили вертодром - это законная площадка для испытания техники. Нужно было сертифицировать площадку, мы сделали это на днях и получили сертификат», — сказал Вячеслав Богуслае генеральный авиаконструктор компании «Мотор Сич», которая занимается созданием вертолета.

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Отмечается, что летальное средство под названием МСБ-2 («Надія») — это модифицированная версия советского вертолета Ми-2. Также сообщается, что новый вертолет состоит на 70% из композитных материалов.

Ранее сообщалось, что на Украине упал вертолет Ми-2.