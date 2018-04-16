Москалькова отчитается перед Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что омбудсмен Татьяна Москалькова в понедельник, 16 апреля, представит главе государства Владимиру Путину отчет о соблюдении прав человека в стране, передает РИА «Новости».

«Совсем скоро состоится встреча с уполномоченным по правам человека Москальковой. Это конституционная обязанность — раз в год главе государства сдавать отчет по вопросам соблюдения прав человека, что и будет сегодня исполнено», — сказал Песков.

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Он отметил, что также у Путина состоятся рабочие встречи, внутренние совещания.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что институт уполномоченного по правам человека в России в нынешнем виде устарел и ему не хватает полномочий. Она пояснила, что в настоящий момент уполномоченный может реагировать только в том случае, если права человека нарушены органами государственной власти и местного самоуправления.