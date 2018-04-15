При перестрелке в махачкалинском ресторане погиб один человек, двое пострадали

В махачкалинском ресторане произошла перестрелка, погиб один человек и еще двое получили ранения, передает РИА «Новости».

«Неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры с целью убийства произвело из имеющегося при себе огнестрельного оружия выстрелы в область живота 40-летнему охраннику ресторана «Викинг». От причиненных огнестрельных ранений потерпевший скончался по дороге в больницу», — рассказал старший помощник руководителя следственного управления Егор Балашов.

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По его словам, в конфликте участвовали несколько человек, некоторым из них удалось скрыться.

«После конфликта в городе объявили план «Перехват», точное число участников перестрелки устанавливается», — рассказал в свою очередь представитель МВД.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям.