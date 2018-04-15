В Шереметьево пассажирка потянулась за собачкой, упала на ленту и уехала в техническую зону

В московском аэропорту Шереметьево женщина упала на ленту выдачи багажа и уехала на ней в техническую зону, передает агентство городских новостей «Москва».

«Женщина 1960 г. рождения прилетела из Белграда в аэропорт Шереметьево. У багажной ленты она ждала получения своих вещей, когда увидела бокс со своей собачкой и потянулась за ним. Видимо, потеряв равновесие, женщина упала на ленту и уехала в багажное отделение», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Женщина была привлечена к административной ответственности по ст. 11.15 КоАП России («Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования»).