Цивилев призвал вывести на новый уровень заботу о детях после пожара в Кемерово

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» должна вывести на новый уровень общение с людьми и заботу о детях, передает РИА «Новости» заявление врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

«Очень важно, чтобы эта трагедия не направляла нас в негативное русло… Важно, чтобы мы ее все осмыслили и сделали так, чтобы не только она никогда не смогла повториться, но чтобы мы вывели совсем на другой уровень общение с людьми, заботу о детях», — сказал Цивилев.

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Он отметил, что, к примеру, в Кузбассе есть серьезная проблема детей сирот, которыми нужно активно заниматься.

«Мы будем уделять внимание всем детям Кузбасса, потому что это наше будущее. Большая работа уже была сделана администрацией Кемеровской области за эти годы, но есть много нерешенных вопросов и нам есть чем энергично заниматься. Надо, чтобы не просто сиротам было место для проживания, чтобы они в конечном итоге стали достойными членами общества», — сказал он.

Врио губернатора также сказал, что его главной целью является создание условий для достойного проживания всех жителей Кузбасса.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Этот пожар стал одним из крупнейших в России за 100 лет по числу жертв.