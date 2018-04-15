В Шереметьево пассажирка уехала в техническую зону на ленте выдачи багажа

В аэропорту Шереметьево женщина упала на ленту выдачи багажа и уехала на ней в техническую зону. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.

«Женщина 1960 г. рождения прилетела вчера из Белграда в аэропорт Шереметьево. У багажной ленты она ждала получения своих вещей, когда увидела бокс со своей собачкой и потянулась за ним. Видимо, потеряв равновесие, женщина упала на ленту и уехала в багажное отделение», — сказал он.

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Пассажирка привлечена к административной ответственности по ст. 11.15 КоАП России («Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования»).

Ранее сообщалось, что самолет сел в Москве с разрушенным фюзеляжем.