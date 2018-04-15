В Москве полиция задержала катавшегося на крыше электрички мужчину

Сотрудники полиции в Москве задержали мужчину, который залез на крышу электропоезда и уехал на нем в депо. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Мужчина 1992 г. рождения лежа прокатился на крыше вагона электропоезда «Александров-Москва». По станции «Москва-3» он влез на крышу вагона, доехал до Ярославского вокзала, затем уехал в депо на этой же электричке, где был снят сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть», — сказали в полиции.

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Уточняется, что молодой человек не пострадал.

Он был привлечен к административной ответственности по ст. 11.17 КоАП России («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

В 2017 году Госдума приняла закон об уголовной ответственности за хулиганство в транспорте.