В аэропорту Торонто отменили более 400 авиарейсов из-за непогоды

Более 430 авиарейсов отменены в аэропорте Торонто из-за ледяных дождей и тумана. Об этом сообщается на сайте Международного аэропорта Торонто имени Лестера Б. Пирсона.

«Мы столкнулись с ледяным дождем в аэропорту Торонто, что может повлиять на статус вылетающих рейсов … Проверяйте статус своего рейса у вашей авиакомпании», — говорится в сообщении.

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По данным Reuters, также в Торонто было зафиксировано более 200 ДТП. А несколько колледжей отменили занятия из-за непогоды.

При этом в Торонто также возможен риск наводнения, ожидается до 50 мм осадков в виде ледяного дождя.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Лондона отменили более 100 авиарейсов из-за непогоды