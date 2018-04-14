В ТЦ Челябинской области обрушился потолок

В городе Миасс в Челябинской области в торговом центре произошло обрушение потолка, в результате чего пострадала женщина. Об этом говорится в сообщении СК по региону, поступившем в «Газету.Ru».

«14 апреля 2018 года в одном из отделов торгово-развлекательного центра «Слон» произошло обрушение конструкций подвесного потолка на площади около 30 кв.метров. При обрушении конструкций местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, женщина доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана медицинская помощь. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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