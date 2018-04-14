В Москве на красной ветке метро под колесами поезда погиб мужчина

Руководитель пресс-службы Управления внутренних дел на Московском метрополитене Алексей Мышляев заявил, что на станции «Университет» мужчина погиб после падения под пребывающий поезд, передает агентство «Москва».

«На станции метро «Университет» Сокольнической линии метро неизвестный мужчина упал на жесткий путь под пребывающий электропоезд. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако мужчина все равно оказался под составом. В 14:54 было снято напряжение на путях для извлечения, в 15:10 мужчину извлекли, в 15:13 напряжение на путях было подано, движение восстановлено», — сказал Мышляев.

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Он добавил, что сотрудники ведомства сразу же вызвали скорую помощь, работники которой констатировали смерть мужчины словами «поездная травма, не совместимая с жизнью». Малышев подчеркнул, что, по словам очевидцев, мужчина упал на пути по собственной инициативе.

Ранее сообщалось, что уроженка Молдавии погибла под колесами поезда в столичном метро.