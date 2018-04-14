Путин назвал хронические проблемы Москвы

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным перечислил проблемы столицы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По его словам, хронические проблемы Москвы — это загруженность дорог и проблемы с мигрантами.

«Есть и хронические проблемы, о которых вы тоже хорошо знаете. Это загруженность автомобильной сети, это необходимость более четкого регулирования миграционных потоков. Есть и другие вопросы, которые мы с вами неоднократно обсуждали», — сказал Путин.

Отмечается, что в ходе встречи среди прочего обсуждались перспективы развития транспортной инфраструктуры города, поддержка малого и среднего бизнеса, а также научных организаций и высокотехнологичных предприятий в столице.