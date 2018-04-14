Установлены должностные лица, препятствовавшие проверкам в ТЦ в Кемерово

Сотрудники следственного комитета установили высокопоставленных должностных лиц, которые препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

«Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», — сообщили в СК.

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Ранее сообщалось об аресте обвиняемого в халатности при тушении «Зимней вишни» пожарного.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека. Этот пожар стал одним из крупнейших в России за 100 лет по числу жертв.