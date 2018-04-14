Путин поручил установить наказание для мешающих медикам работать

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры ответственности в отношении тех, кто препятствует работе медиков. Об сообщается на сайте Кремля.

В сообщении указывается, что Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с работниками сферы здравоохранения 16 марта этого года.

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»Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... установление ответственности за совершение действий, препятствующих осуществлению медицинскими работниками профессиональной деятельности», — говорится в публикации.

Ответственным за выполнение поручения указан премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что расходы на медицину должны увеличиться вдвое за ближайшие шесть лет.