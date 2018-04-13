В Торонто неизвестные с ножами напали на прохожих

В Торонто неизвестные, вооруженные ножами, напали на двоих прохожих в центре города, сообщает CTV.

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. У одного из мужчин диагностированы ранения спины, у второго — грудной клетки.

В полиции объявили в розыск мужчин в возрасте около 20 лет. Число нападавших устанавливается.

7 апреля вооруженный ножом мужчина напал на людей в центре американского Индианаполиса, в результате чего пострадали четыре человека. Мужчина начал громко кричать в мегафон, и прохожие потребовали от него прекратить. Тогда, по словам очевидцев, он напал на прохожих с ножом, крича, что «убьет всех».