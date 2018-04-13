Неизвестный обстрелял здание строительной компании в Киеве из гранатомета

В Киеве неизвестный обстрелял здание строительной компании из ручного противотанкового гранатомета, сообщает «Громадське».

По данным телеканала, мужчина целился в отдел продаж компании.

Через дорогу от здания был найден тубус от гранатомета, на котором были спилены номера, в связи с чем происхождение гранатомета установить невозможно.

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На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ранее в Киеве возле остановки общественного транспорта неизвестный подорвал гранатой автомобиль рядом с метро «Лесная». В результате инцидента с осколочными ранениями был госпитализирован мужчина.