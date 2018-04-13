Названо число казненных за наркотики в 2017 году

Правозащитная организация Amnesty International подсчитала число казненных за преступления, связанные с наркотиками, в 2017 году, передает «Би-би-си».

В обнародованном ежегодном докладе сообщается, что всего организация имеет подтвержденные данные о 993 казнях, совершенных в мире в прошлом году. 272 из них - то есть 27% - приходится на преступления, связанные с наркотиками.

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Большинство казней пришлась на Иран и Саудовскую Аравию. В этих двух странах, а также Ираке и Пакистане, были приведены в исполнение 84% смертных приговоров.

В декабре 2017 года Мособлсуд впервые в истории России назначил приговор в виде пожизненного лишения свободы главарю банды, которая занималась контрабандой наркотиков.