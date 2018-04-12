Защита увидела в словах Сечина доказательство невиновности Улюкаева

Защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева сочла показания главы «Роснефти» Игоря Сечина свидетельством невиновности подзащитного, передает РИА «Новости».

«Произошло удивительное событие — к нам пришел Сечин и признал, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию акций «Башнефти», у него не было полномочий, единственный орган, который мог повлиять — это правительство <…>», — сказал адвокат Тимофей Гриднев.

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Гриднев добавил, что верит не всем показаниям Сечина, но «в данном случае свидетель обвинения встал на сторону защиты».

По версии обвинения, именно за протекцию по этому вопросу Улюкаев просил у главы «Роснефти» взятку.

Ранее Сечин заявил, что пришел на заседание Мосгорсуда по апелляционной жалобе на приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, поскольку для него это было делом чести.