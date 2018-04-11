Юлия Скрипаль попросила свою сестру Викторию не пытаться связаться с ней

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, попросила свою двоюродную сестру Викторию не пытаться связаться с ней. Об этом сообщается в заявлении Юлии опубликованном на сайте полиции Лондона.

«Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за заботу о нас, но прошу, чтобы она не приезжала к нам и не пыталась связаться с нами в течение некоторого времени. Ее мнение и заключения — не мои и не моего отца», — говорится в тексте.

Ранее Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, усомнилась, что ее двоюродная сестра Юлия Скрипаль не захочет возвращаться в Россию.