Начальнику караула пожарной части в Кемерово предъявили обвинение

Начальнику караула пожарно-спасательной части в Кемерово Сергею Генину предъявлено обвинение в халатности. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Генину предъявлено обвинение по статье «халатность». Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения.

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По версии следствия, 25 марта, прибыв к торговому центру «Зимняя вишня», Генин, как командир пожарного звена, совместно с двумя подчиненными вошли в здание через западный вход. От очевидца происходившего обвиняемый получил информацию о нахождении на 4 этаже в кинозале большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш как кратчайший путь к указанному кинозалу.

«Генин проигнорировал эти сведения и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части торгового центра. <...> В результате халатных действий Генина, как полагает следствие, погибли не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на 4-м этаже в кинозале № 2 ТРЦ «Зимняя вишня»», — говорится в сообщении.

СК намерен установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к трагедии в Кемерово. На данный момент помимо Генина в числе фигурантов уголовного дела 7 человек.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира пожарного звена в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.